Кинокритик перечислил избавляющие от осенней хандры фильмы

«Титан» Жюлии Дюкорно (Julia Ducournau), мультфильм «Криптополис» и другие новейшие кинокартины могут помочь россиянам избавиться от осенней хандры. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал российский кинокритик Василий Корецкий.

Можно ограничиться новейшими фильмами, из того, что выходит в прокат. «Титан» Дюкорно — это такой боди-хоррор, и по сравнению с тем, что там происходит, российская осень покажется зрителю раем. Или мультфильм «Криптополис», совершенно безумный, — он получил приз «Сандэнса», — отметил Корецкий.

Кинокритик описал мультфильм как смесь боёв хиппи и нелегальных торговцев Медузами Горгонами, теории заговора и американской «военщины».

Это настолько странное и местами кринжовое зрелище, переносящее в фантастический мир, что после него можно забыть о депрессиях. На третьем месте я бы поставил фильм, который скоро выходит. Это документальное кино про то, как Сергей Бондарчук снимал «Войну и мир» и стал международным режиссёром, снимающим эпичные картины для западного рынка, — добавил он.

Кинокритик полагает, что после просмотра этого фильма зрителю наверняка захочется пересмотреть все картины Бондарчука. Отметим, что помимо «Войны и мира» он снял такие киноленты, как «Судьба человека», «Ватерлоо» и другие.

И в общем уже будет не до улицы, — заключил Корецкий.

Ранее Никита Михалков заявил, что ни один из российских фильмов не может претендовать на получение американской кинопремии «Оскар» за этот год.