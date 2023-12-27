Как живет Дарья Сагалова, нашла ли способ вернуться в «Букиных» Дарья Сагалова нашла возможность вернуться в сериал «Букины»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дарья Сагалова

Актриса Дарья Сагалова, которая исполнила роль Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», на несколько лет была вынуждена уйти с экранов. Что с ней произошло, чем занимается сейчас и когда будут новые серии «Букиных»?

Почему Сагалова ушла с экрана

В эфире YouTube-канала FAMETIME TV Дарья рассказала, что после завершения сериала «Счастливы вместе» пропала с экранов, поскольку родила трех дочерей своему мужу, бизнесмену Константину Масленникову.

Старшая дочь Елизавета родилась в 2011 году. Пятый сезон в 2010 году «Света Букина» заканчивала уже беременная, а до начала съемок шестого сезона старшая дочь серьезно заболела. Сагалова успела сыграть в последнем сезоне ситкома, после чего пропала с экранов — была слишком занята ребенком.

Какой ролью запомнилась Дарья Сагалова

Сагалова запомнилась российской публике ролью Светланы Букиной, дочери главных героев ситкома, которая слишком много внимания уделяет своей внешности и при этом часто путает сложные слова, цитаты известных людей и непонятные выражения.

Света Букина в ситкоме играет роль стереотипной блондинки, которая попадает в смешные ситуации из-за своей непосредственности.

Чем сейчас занимается Дарья Сагалова

После рождения первого ребенка и завершения ситкома Сагалова пробовалась в новых ролях в кино. В 2012 она снялась в комедии «День Додо», которая получила низкую оценку — 3,4 на «Кинопоиске», а также в сериале «Идеальный брак».

Позже последовали бюджетные сериалы «Три звезды» (2013) и три сезона фэнтези-сериала «Тайный город», выпуск которого закончился в 2019 году. Кроме того, в 2017–2018 годах, уже после рождения второй дочери, Сагалова сыграла в сериале «Улетный экипаж», где исполнила роль бортпроводницы Насти Касаткиной.

Параллельно «Света Букина» пробовала себя на ТВ: она вела «Гостевую рубрику» в утренних выпусках на НТВ (2013–2015), потом женское ток-шоу «Я права» на телеканале «Ю» (2014–2015) вместе с Настасьей Самбурской и Юлией Коган. После рождения второй дочери Стефании Сагалова в 2015–2016 годах вела шоу «Кулинарная звезда» на канале «Россия 1».

После рождения третьей дочери Дарья Сагалова вынуждена была на время оставить профессию.

Вышли ли новые «Букины», отличие от «Счастливы вместе»

Премьера нового сериала «Букины» с участием Дарьи Сагаловой состоялась 18 декабря. В первом сезоне запланировано 10 серий, и на экране появится весь основной актерский состав.

В новом эпизоде сериала в родительский дом к старшим Букиным возвращаются их дети, Света и Рома, вместе со своими новыми семьями. Виктор Логинов, который играет главу семьи Гену, считает, что сериал вышел «более неординарным, чем просто ситком».

Рецензии на «Кинопоиске» показывают смешанную реакцию зрителей. При среднем рейтинге в 6,6 поклонники старого сериала критикуют несмешные шутки и отсутствие «угара», в то время как новые поклонники считают, что отсутствие закадрового смеха и меньшая схожесть с ситкомом пошли сериалу на пользу.

Ранее Сагалова в разговоре с NEWS.ru рассказала, что «Букины» отличается от «Счастливы вместе» тем, что это лирическая комедия, а не ситком, также в нем много натурных съемок.

Помимо этого, по ее словам, изменились и остальные персонажи сериала. Она добавила, что больше всех поменялся созданный Александром Якиным образ Ромы Букина — в новом проекте он стал красавчиком.

«Больше всего зрители обалдеют от Ромки Букина. Он стал такой красавчик, денди. Это совсем не тот Ромка, который не мог построить отношения. Девчонки от него упадут в обморок. Он такой весь фигуристый, мышечный, у него глаз хулиганский, не побоюсь этого слова, плейбой», — рассказала Сагалова.

В лучшую сторону изменился и Гена (Виктор Логинов), чей образ стал более глубоким. Сагалова добавила, что Наталья Бочкарева, напротив, не изменилась, но это она считает комплиментом, ведь Даша Букина неизменно прекрасно выглядит.

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