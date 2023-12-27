Стало известно, вырежут ли Киркорова, Лолиту и Билана из «Песни года» «АРС-Рекордс»: «Песню года» с Киркоровым отдали на ТВ до «голой» вечеринки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Итоговый монтаж программы «Песня года» с участием Филиппа Киркорова, Лолиты и Димы Билана был отдан на канал «Россия 1» 19 декабря, рассказала NEWS.ru PR-менеджер компании-производителя «АРС-Рекордс» Дарья Белозерова. Это за сутки до того, как артисты пришли на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в столичный клуб «Мутабор». По словам Белозеровой, дальнейшее решение о судьбе номеров с их участием может принять только канал-вещатель, в эфире которого «Песня года» выйдет 1 и 2 января.

Мастер (финальная версия, итоговый монтаж. — NEWS.ru) программы «Песня года» сдан нами на канал [«Россия 1»] 19 декабря, — сообщила она.

«Голая» вечеринка Ивлеевой с участием звезд российской эстрады состоялась в Москве в ночь с 20 на 21 декабря и вызвала большой общественный резонанс. Общественники попросили прокуратуру проверить мероприятие, в котором они усмотрели пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Также их возмутило, что вечеринка прошла во время проведения ВС РФ СВО на Украине.

27 декабря стало известно, что суд счел вечеринку пропагандой нетрадиционных отношений — это указано в постановлении Лефортовского суда об аресте одного из участников вечеринки рэпера Николая Васильева (Vacio). Исполнителя задержали на 15 суток и, согласно ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ, признали виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Также СМИ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзора проводят проверку в столичном клубе «Мутабор», где прошла вечеринка. По данным журналистов, общественники неоднократно подавали жалобы на деятельность ночного заведения.

Ранее Ивлеева, Киркоров, Лолита и Билан записали видеообращения, в которых принесли россиянам извинения за участие в «голой» вечеринке. По информации СМИ, многие из них могут столкнуться с «отменой» в эфирах новогодних программ: речь идет о возможном удалении записи их номеров на стадии финального монтажа.