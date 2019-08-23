https://static.news.ru/photo/6b0d1eba-c661-11e9-9f2a-fa163e074e61_660.jpg Александр Домогаров Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

56-летний актёр Александр Домогаров поделился новым снимком со съёмок. Свежий кадр он опубликовал в аккаунте фильма «Гардемарины-4» в Twitter.

На фото актёр позирует в светлых джинсах, белой рубашке, соответствующей эпохе картины, и кроссовках.

Рабочий перерыв всегда необходим! Он приносит заряд и энергию на целый съёмочный день, — написал артист.

Однако пользователи обратили внимание не на это. По мнению подписчиков, Домогаров очень сильно располнел. Некоторые пишут, что не сразу узнали артиста, другие отмечают, что кадр очень неудачный.

Не те уже гардемарины, — высказались пользователи Сети.

А некоторые подписчики и вовсе посоветовали Домогарову похудеть и сходить к косметологу.

События киноленты «Гардемарины — 4» будут происходить в 1787 году, а главными героями станут дети гардемаринов из первых частей. В основу лёг один из эпизодов Русско-турецкой войны — Кинбурнская баталия Александра Суворова, со дня которой в октябре 2017 года исполнилось 230 лет.

Ранее режиссёр фильма Светлана Дружинина назвала дату выхода фильма и поделилась подробностями съёмочного процесса.