Холли Берри отказалась от роли транс-мужчины из-за критики в Сети

https://static.news.ru/photo/fcd283fe-c03d-11ea-b4b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: face to face/Global Look Press

Американская актриса Холли Берри заявила, что больше не рассматривает себя на роль в фильме о трансперсоне — женщине, которая совершает переход к мужчине. Это произошло после того, как её раскритиковали пользователи Сети.

Люди оказались недовольны тем, что Берри, будучи цисгендерной женщиной, захотела взяться за роль, предназначенную для трансперсоны, сообщает Variety. По мнению комментаторов существует множество играющих в кино транс-мужчин, и эту роль стоило бы уступить кому-то из них.

Я хочу испытать этот мир. Я хочу понять этот мир, — заявила артистка, чем вызвала критику в свой адрес.

6 июля Берри выпустила в Twitter заявление, в котором извинилась перед транссообществом. Она согласилась с мнением о том, у представителей транссообщества должна быть возможность самим рассказать свои истории.

Как писал NEWS.ru, крупнейшие фан-сайты, посвящённые вселенной «Гарри Поттера», отказываются иметь дело с Джоан Роулинг, автором книг о юном маге. Британскую писательницу обвиняют в трансфобии за её высказывания.