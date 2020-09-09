«Ходячих мертвецов» закроют после 11-го сезона

https://static.news.ru/photo/2e393856-f339-11ea-b9a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: imdb.com

Телеканал AMC объявил о закрытии сериала «Ходячие мертвецы». Проект выходил в эфир с 2010 года.

Шоу завершится после 11-го сезона, в который войдут 24 эпизода вместо привычных 16 серий, сообщает The Hollywood Reporter.

Изначально новые серии планировалось выпустить осенью этого года, но премьеру пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Сценаристы были вынуждены общаться с актёрами в Сети, а проводить съёмки стало затруднительно.

Ранее стало известно, что канал AMC запустит в производство полнометражный фильм-ответвление сериала «Ходячие мертвецы». Центральным персонажем проекта станет Дэрил Диксон, роль которого в шоу исполнил американец Норман Ридус, писал NEWS.ru.