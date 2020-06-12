Финал 10 сезона «Ходячих мертвецов» может выйти в июле

Заключительный эпизод 10 сезона сериала «Ходячих мертвецов» могут показать в июле. Ранее производство проекта пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Изначально телеканал AMC планировал выпустить 16-ю серию не раньше осени,
Шоураннер Анджела Канг заявила, что в среднем на съёмки одного эпизода у команды уходит около двух недель, а работу над финалом пришлось остановить буквально за несколько дней до конца.
Теперь к производству можно вернуться после того, как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом разрешил возобновить съёмки фильмов в Голливуде с 12 июня.
Выход финала «Ходячих мертвецов» должен был состояться 12 апреля, писал NEWS.ru.
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