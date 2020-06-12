Кино

Финал 10 сезона «Ходячих мертвецов» может выйти в июле

16:58, 12 июня 2020 26
Фото: The Walking Dead/facebook.com

Заключительный эпизод 10 сезона сериала «Ходячих мертвецов» могут показать в июле. Ранее производство проекта пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Изначально телеканал AMC планировал выпустить 16-ю серию не раньше осени, сообщает ComicBook. Создатели шоу надеются оперативно доснять оставшийся материал и выпустить эпизод к фестивалю Comic Con в Сан-Диего, который пройдёт с 22 по 26 июля в режиме онлайн.

Шоураннер Анджела Канг заявила, что в среднем на съёмки одного эпизода у команды уходит около двух недель, а работу над финалом пришлось остановить буквально за несколько дней до конца.

Теперь к производству можно вернуться после того, как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом разрешил возобновить съёмки фильмов в Голливуде с 12 июня.

Выход финала «Ходячих мертвецов» должен был состояться 12 апреля, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях