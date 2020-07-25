Новый сезон «Ходячих мертвецов» перенесли на 2021 год из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/a94b3f0c-cfae-11ea-97cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/GloballookPPress

Премьеру нового сезона сериала «Ходячие мертвецы» перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, сценаристы были вынуждены общаться с актёрами через Интернет, а снимать в сложившейся ситуации и вовсе стало крайне сложно.

Изначально 11 сезон сериала должен был выйти в октябре 2020 года.

Американский телеканал AMC также заказал шесть дополнительных эпизодов для 10-го сезона, они выйдут в 2021 году. Таким образом в 10-м сезоне выйдет 22 эпизода, что станет рекордом сериала, обычно количество эпизодов в сезоне не превышало 16 серий. Пока подробности о дополнительных эпизодах не разглашаются.

Ранее NEWS.ru писал, что заключительный эпизод 10 сезона сериала «Ходячих мертвецов» могут показать в июле. Изначально телеканал AMC планировал выпустить 16-ю серию не раньше осени. Создатели шоу надеются оперативно доснять оставшийся материал и выпустить эпизод к фестивалю Comic Con в Сан-Диего, который пройдёт с 22 по 26 июля в режиме онлайн.