Новый сезон «Ходячих мертвецов» перенесли на 2021 год из-за пандемии

Премьеру нового сезона сериала «Ходячие мертвецы» перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Изначально 11 сезон сериала должен был выйти в октябре 2020 года.
Американский телеканал AMC также заказал шесть дополнительных эпизодов для 10-го сезона, они выйдут в 2021 году. Таким образом в 10-м сезоне выйдет 22 эпизода, что станет рекордом сериала, обычно количество эпизодов в сезоне не превышало 16 серий. Пока подробности о дополнительных эпизодах не разглашаются.
Ранее NEWS.ru писал, что заключительный эпизод 10 сезона сериала «Ходячих мертвецов» могут показать в июле. Изначально телеканал AMC планировал выпустить 16-ю серию не раньше осени. Создатели шоу надеются оперативно доснять оставшийся материал и выпустить эпизод к фестивалю Comic Con в Сан-Диего, который пройдёт с 22 по 26 июля в режиме онлайн.
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