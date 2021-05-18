HBO выкупила права на показ российской драмы «Маша»

https://static.news.ru/photo/fe924a7a-b7be-11eb-bd58-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Маша» Фото: kinopoisk.ru

Американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть HBO купила права на показ картины «Маша» российского сценариста и режиссёра Анастасии Пальчиковой, передаёт портал «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу 1-2-3 Production. Фильм продали для эфира на HBO Central Europe, куда входят каналы премиум-класса: HBO, HBO2, HBO3, Cinemax и Cinemax2. Сумма соглашения не разглашается. Предположительно, фильм «прокрутят» в октябре 2021-го.

Повествование разворачивается в 1990-е годы в провинциальной России. В центре сюжета — 13-летняя Маша. Она дружит с представителями своего отца — тренера по боксу и одного из лидеров криминального мира. Героиня поёт им джаз и хочет стать певицей. Однажды ребёнок узнаёт, чем данные люди занимаются на самом деле и что они сделали с её семьёй. Повзрослев, Маша переезжает в Москву, разрывая все связи с прошлым.

На фестивале «Кинотавр-2020» проект удостоили награды в категории «Лучший дебют». Главные роли сыграли Полина Гухман, Анна Чиповская, Максим Суханов, Александр Мизев и Ольга Гулевич. В российский прокат драма вышла 1 апреля 2021-го.

Ранее сообщалось, что фильм российского режиссёра Ильи Найшуллера «Никто» в апреле стал самым популярным релизом у пиратов. Об этом со ссылкой на исследование компании Group-IB сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Помимо ленты Найшуллера в топ также попали «Мортал комбат» и «Годзилла против Конга» (3-е и 4-е места соответственно), релиз которых на Западе состоялся одновременно в кинотеатрах и на стриминговых сервисах.