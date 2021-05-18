HBO выкупила права на показ российской драмы «Маша»

Американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть HBO купила права на показ картины «Маша» российского сценариста и режиссёра Анастасии Пальчиковой, передаёт портал «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу 1-2-3 Production. Фильм продали для эфира на HBO Central Europe, куда входят каналы премиум-класса: HBO, HBO2, HBO3, Cinemax и Cinemax2. Сумма соглашения не разглашается. Предположительно, фильм «прокрутят» в октябре 2021-го.
Повествование
На фестивале «Кинотавр-2020» проект удостоили награды в категории «Лучший дебют». Главные роли сыграли Полина Гухман, Анна Чиповская, Максим Суханов, Александр Мизев и Ольга Гулевич. В российский прокат драма вышла 1 апреля 2021-го.
Ранее сообщалось, что фильм российского режиссёра Ильи Найшуллера «Никто» в апреле стал самым популярным релизом у пиратов. Об этом со ссылкой на исследование компании Group-IB сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Помимо ленты Найшуллера в топ также попали «Мортал комбат» и «Годзилла против Конга» (3-е и 4-е места соответственно), релиз которых на Западе состоялся одновременно в кинотеатрах и на стриминговых сервисах.