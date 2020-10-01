Фильм «Вратарь Галактики» провалился в прокате

Фантастический фильм «Вратарь Галактики» российского и узбекского режиссёра Джаника Файзиева провалился в прокате. Картина отбила лишь малую часть вложенных в неё средств.
Лента при бюджете в 786 млн рублей
Теперь фильм выйдет на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD»,
Действие «Вратаря Галактики» происходит в будущем, где в космосе проходят соревнования по космоболу. Главный герой по имени Антон не испытывает интереса к игре, но однажды обнаруживает у себя суперспособности и решает принять участие.
Главные роли в ленте исполнили Евгений Романцов, Мария Лисовая, Виктория Агалакова и Иван Иванович.
Премьера ленты состоялась 26 августа в московском кинотеатре «Октябрь». На показе присутствовала министр культуры Ольга Любимова, писал NEWS.ru.
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