Фильм «Вратарь Галактики» провалился в прокате

https://static.news.ru/photo/543d9e74-03ed-11eb-ba7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кинокомпания CTB

Фантастический фильм «Вратарь Галактики» российского и узбекского режиссёра Джаника Файзиева провалился в прокате. Картина отбила лишь малую часть вложенных в неё средств.

Лента при бюджете в 786 млн рублей собрала лишь 106 млн рублей за шесть недель проката, указано в отчёте Фонда кино. При этом организация выделила 500 млн на проект, из них 300 млн — на безвозвратной основе.

Теперь фильм выйдет на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD», отмечает «Игромания.ру».

Действие «Вратаря Галактики» происходит в будущем, где в космосе проходят соревнования по космоболу. Главный герой по имени Антон не испытывает интереса к игре, но однажды обнаруживает у себя суперспособности и решает принять участие.

Главные роли в ленте исполнили Евгений Романцов, Мария Лисовая, Виктория Агалакова и Иван Иванович.

Премьера ленты состоялась 26 августа в московском кинотеатре «Октябрь». На показе присутствовала министр культуры Ольга Любимова, писал NEWS.ru.