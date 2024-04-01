Фильм наследника Учителя возглавил кинопрокат в России и СНГ Фильм «Летучий корабль» возглавил кинопрокат в России и СНГ в минувшие выходные

Фото: Пресс-служба «Наше кино»

Кадр из фильма «Летучий корабль»

Кинокартина «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя возглавила кинопрокат России и СНГ в минувшие выходные, следует из данных портала Kinobusiness. В период с 28 по 31 марта фильм собрал 258 млн рублей.

«Летучий корабль» является экранизацией одноименного мультфильма. Главные роли исполнили Александр Метелкин и Ксения Трейстер. Также в кинокартине снялись Леонид Ярмольник, Федор Добронравов и Полина Гагарина. Для последней была написана оригинальная роль ведьмы Леди Джейн.

Второе место в рейтинге фильмов занял «Ненормальный» Ильи Маланина. Он собрал 42 млн рублей в России и СНГ. В кинокартине снимались Александр Яценко, Наталья Кудряшова, Елисей Свеженцев, Илларион Маров, Сюй Шиюэ, Надежда Маркина, Дмитрий Жиров, Денис Давыдов.

Ранее режиссер Алексей Учитель похвалил своего сына за фильм «Летучий корабль». Он признался, что почти не бывал на съемочной площадке, так как Илья уже утвердившийся режиссер, имеющий свой собственный стиль работы, который отличается от его собственного. По мнению Учителя, его сыну удалось собрать для фильма абсолютно уникальный актерский ансамбль и найти индивидуальный подход к каждому артисту.