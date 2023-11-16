«Есть за что ругать»: Шипенко про обзор BadComedian на фильм «Вызов» Режиссер Шипенко разрешил блогеру BadComedian «ругать» фильм «Вызов»

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Режиссер Клим Шипенко

Режиссер Клим Шипенко в разговоре с NEWS.ru заявил, что совершенно спокойно относится к творчеству блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Боженов), раскритиковавшего его фильм «Вызов». По словам автора картины, формат, в котором работает ютубер, предполагает негативные отзывы на кино. Он также добавил, что в каждом фильме есть что-то, к чему можно придраться.

Жанр, в котором он [Баженов] работает, позволяет ему ругать других. На мой взгляд, это дело простое. Хотя мне кажется, что никто не начинает снимать кино с целью сделать плохой фильм. По крайней мере, часть людей, которых я знаю, стараются снять хорошее кино. И если что-то не получается, то это происходит в силу обстоятельств. Так что если есть за что, пусть ругает «Вызов». Наверное, каждый фильм есть за что ругать, — пояснил свою позицию Шипенко.

Ранее автор-исполнитель Юрий Лоза заявил, что актриса Юлия Пересильд не летала в космос для съемок фильма «Вызов». По его мнению, Земля плоская, поэтому снимать картину в космосе невозможно.

Картина вышла в прокат 20 апреля. Главную роль в фильме сыграла Юлия Пересильд. Сейчас Гильдия актеров России предлагает присвоить ей звание Героя РФ, карьера актрисы идет в гору. Однако на пути к успеху Пересильд пришлось преодолеть немало испытаний. Подробности биографии Юлии Пересильд читайте в материале NEWS.ru.