«Его улыбка никуда не денется»: семья Бельмондо выступила с заявлением

Семья французского актёра Жана-Поля Бельмондо обратилась с заявлением к его поклонникам. Родные артиста, как и миллионы зрителей по всему миру, сожалеют об утрате человека-легенды, сообщает Agence France-Presse.

Семья Жан-Поля Бельмондо потеряла свою опору. Он ушёл, чтобы присоединиться к старым соратникам из консерватории. Его искренняя улыбка никуда не денется, — говорится в заявлении членов семьи умершего актёра.

Бельмондо умер в возрасте 88 лет. Актёр был награждён почётной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф (2016 год). Российскому зрителю артист более всего известен по кинокартине «Профессионал».

Ранее Ален Делон выразил соболезнование в связи со смертью коллеги Жана-Поля Бельмондо и заявил, что «абсолютно подавлен» этим событием. Оба легендарных французских актёра не раз играли вместе в одном фильме, родились примерно в одно и то же время.