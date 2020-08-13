Эдгар Райт показал фото со съёмок «Скотта Пилигрима» к юбилею фильма

https://static.news.ru/photo/2a21abc8-dd76-11ea-bc13-fa163e074e61_660.jpg Фото: edgarwright/twitter.com

Британский режиссёр Эдгар Райт опубликовал фотографии со съёмок фильма «Скотт Пилигрим против всех», который 13 августа отмечает десять лет со дня мировой премьеры.

Картина рассказывает о молодом человеке, играющем в рок-группе со своими друзьями. После того, как он встречает девушку своей мечты, ему предстоит добиться её через битвы, которые больше напоминают схватки в компьютерных играх.

«Скотт Пилигрим против всех» провалился в прокате в 2010 году, заработав всего $47 млн при бюджете в $60 млн. Позже у картины появилась преданная армия поклонников, и фильм приобрёл статус культового.

Ранее Эдгар Райт рассказал о задумке снять аниме по серии комиксов «Скотт Пилигрим» канадца Брайана Ли О’Мэлли. Он отметил, что уже успел обсудить идею мультипликационного проекта с ОʼМэлли и Джаредом Лебоффом, выступившим исполнительным продюсером картины, писал NEWS.ru.