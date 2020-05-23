Джигурда назвал «шнягой» новый фильм о блокаде Ленинграда

https://static.news.ru/photo/6cbf8254-9ca6-11ea-8eb2-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Актёр Никита Джигурда после просмотра трейлера нового фильма о блокадном Ленинграде раскритиковал «Блокадный дневник», снятый на деньги Министерства культуры. По его словам, хотя нельзя судить о картине, не посмотрев её, но если при её создании за основу были взяты произведения Ольги Берггольц и Даниила Гранина, то получилась «шняга».

Это подделка, если не выражаться. Не знаю, кто режиссёр. Но я знаю фильмы о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне, которые снимали Алексей Герман, Лариса Шепитько, Сергей Бондарчук, Василий Шукшин, — отметил Джигурда в интервью «Царьграду».

Он добавил, что на святой и трагической теме делается хайп. Это непозволительно в ситуации, когда существует идеологическое противостояние между Россией и Западом.

Джигурда считает, что нельзя выпускать фильмы на тему блокадного Ленинграда в том виде, в котором это сделано, поскольку великая трагедия достойна экранизации на уровне голливудских фильмов.

Не думаю, что маленький бюджет был у картины. Это подделка, которая, увы, хайпанёт. Молодое поколение не знает классики, не знает, как это можно было бы сделать, — подчеркнул актёр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Никита Джигурда заявил о намерении судиться с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Градоначальник, по его мнению, повинен в сговоре с теневыми мировыми элитами, которые якобы выдумали несуществующую эпидемию коронавируса. Столичный градоначальник, считает артист, наживается на ситуации. Он назвал Собянина мародёром и мошенником, пообещав доказать это «с фактами и цифрами на руках».