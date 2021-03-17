Джаред Лето изменился до неузнаваемости ради новой роли

https://static.news.ru/photo/06847a80-8742-11eb-8739-96000091f725_660.jpg Джаред Лето Фото: instagram.com/jaredleto

Голливудского актёра и обладателя «Оскара» Джареда Лето сложно узнать. Ради съёмок в новой картине Ридли Скотта «Дом Гуччи» он радикально изменил внешность.

Лето всегда восхищал поклонников своей «вечной молодостью», актёр до недавнего времени прибывал в прекрасной спортивной форме, но теперь всё изменилось.

Судя по свежим снимкам, обладатель самой престижной кинонаграды заметно набрал вес. Теперь у Лето лысина на макушке, седина, усы и второй подбородок.

Актёр в фильме Скотта играет роль Паоло Гуччи, а сама картина рассказывает историю Маурицио Гуччи, которое произошло в 1995 году. Сюжет основан на книге Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Главные роли в картине также исполнили Адам Драйвер и Леди Гага.

Джаред Лето — актёр и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars. Он родился 26 декабря 1971-го года в Боссьер-Сити. Атмосфера в его семье была на редкость свободная и будущая звезда Голливуда вырос среди хиппи и разных творческих личностей. У актёра есть старший брат Шеннон с которым он очень близок. Лето - убеждённый веган, однако иногда позволяет себе послабления. Чаще всего, когда приезжает к маме. Актёр любит медитировать, иногда даже в пустыне и в полном одиночестве и занимается скалолазанием.

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