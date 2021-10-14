16+

Рубрики

Медиа

Архив

Премьера российской кинокомедии «Дракулов» пройдёт 21 октября
Кино

Премьера российской кинокомедии «Дракулов» пройдёт 21 октября

20:36, 14 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Режиссёр и сценарист Илья Куликов снял весьма вольную интерпретацию знаменитого романа Брэма Стокера. В фильме «Дракулов» действие происходит в Российской империи. Юрист Пётр Смирнов (Денис Васильев) пытается купить дом в Москве, для чего приезжает в имение графа Дракулова (Михаил Галустян), служанки которого — вурдалаки, а сам граф — вампир. Ему нужно выбраться из опасной усадьбы и спасти свою невесту, глаз на которую положил зловещий граф.

Для большего правдоподобия съёмки фильма проходили в подмосковных усадьбах Марфино и Середниково, часть сцен снимали в Москве и Костроме.

Елена Борщёва

Сергей Булкин/NEWS.ru

Алёна Водонаева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Васильев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Манучаров

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Надя Сысоева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Попов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Жижикин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Галустян

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Агапов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Чадов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Бабенкова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Яглыч

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Смирнов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ревва

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео