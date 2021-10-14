Премьера российской кинокомедии «Дракулов» пройдёт 21 октября

Режиссёр и сценарист Илья Куликов снял весьма вольную интерпретацию знаменитого романа Брэма Стокера. В фильме «Дракулов» действие происходит в Российской империи. Юрист Пётр Смирнов (Денис Васильев) пытается купить дом в Москве, для чего приезжает в имение графа Дракулова (Михаил Галустян), служанки которого — вурдалаки, а сам граф — вампир. Ему нужно выбраться из опасной усадьбы и спасти свою невесту, глаз на которую положил зловещий граф.
Для большего правдоподобия съёмки фильма проходили в подмосковных усадьбах Марфино и Середниково, часть сцен снимали в Москве и Костроме.
Елена Борщёва
Сергей Булкин/NEWS.ru
Алёна Водонаева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Денис Васильев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вячеслав Манучаров
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Надя Сысоева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Роман Попов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Игорь Жижикин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Михаил Галустян
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Иван Агапов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Роман Чадов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Бабенкова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Владимир Яглыч
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Алексей Смирнов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Ревва
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru