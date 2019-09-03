Доля российских фильмов в кинопрокате РФ и стран СНГ в период с мая по август 2019 года составила 3,2%, что стало рекордно низким показателем за последние четыре года.
Как сообщает «
Большинство предпочло посмотреть голливудские «Мстители:финал» и «Король-лев». Благодаря зарубежным фильмам общие сборы за май-август 2019 года поставили рекорд за всю историю подсчётов, составив 19 млрд рублей. Ни один из российских фильмов, вышедших в «сезон блокбастеров», не добрался до отметки в 50 млн рублей кассовых сборов, в то время как за аналогичный период прошлого года десять самых кассовых российских картин смогли собрать свыше одного миллиарда рублей.
Ранее News.ru писал о том, что с 14 октября в российских кинотеатрах пройдёт повторный показ первой части кинотрилогии «Матрица», вышедшей 20 лет назад.