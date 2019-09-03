https://static.news.ru/photo/0ac8f492-ce41-11e9-a477-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Мстители:финал» Фото: Marvel Studios Inc.

Доля российских фильмов в кинопрокате РФ и стран СНГ в период с мая по август 2019 года составила 3,2%, что стало рекордно низким показателем за последние четыре года.

Как сообщает « Коммерсант », в так называемый «сезон блокбастеров» (с 1 мая по 25 августа в 2019 году) в кинотеатрах России и СНГ отечественные кинокартины собрали 551,7 млн рублей. Это в 2,9 раз меньше показателя 2018 года. Также почти в три раза за год снизилось количество зрителей — с 7,3 млн до 2,5 млн.

Большинство предпочло посмотреть голливудские «Мстители:финал» и «Король-лев». Благодаря зарубежным фильмам общие сборы за май-август 2019 года поставили рекорд за всю историю подсчётов, составив 19 млрд рублей. Ни один из российских фильмов, вышедших в «сезон блокбастеров», не добрался до отметки в 50 млн рублей кассовых сборов, в то время как за аналогичный период прошлого года десять самых кассовых российских картин смогли собрать свыше одного миллиарда рублей.

Ранее News.ru писал о том, что с 14 октября в российских кинотеатрах пройдёт повторный показ первой части кинотрилогии «Матрица», вышедшей 20 лет назад.