Дочь рассказала, над чем работал Мережко в последние дни

Дочь рассказала, над чем работал Мережко в последние дниДочь Виктора Мережко рассказала о последних работах режиссёра
Дочь Виктора Мережко Мария рассказала, над чем отец работал перед смертью. Мережко всегда много трудился, и на этот раз он оставил три незаконченных сценария, пишет KP.RU.
Одним из них
Я не имею права называть имя этого человека. Книжка когда-то произвела на него такое впечатление, что благодаря ей он и состоялся в жизни. Он сказал отцу: «Напишите сценарий, мы потом снимем картину», — рассказала дочь кинорежиссёра.
Также Виктор Мережко писал сценарий про лесника, который спасает от пожаров леса Сибири. И ещё одной работой Мережко был сценарий по биографии основателя группы «Белый орёл» Владимира Жечкова, описывавший перипетии судьбы известного бизнесмена.
Ранее сообщалось, что 30 января в возрасте 84 лет умер кинорежиссёр, актёр и сценарист Виктор Мережко. Причиной смерти стали осложнения от коронавирусной инфекции.