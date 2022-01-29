Дочь рассказала, над чем работал Мережко в последние дни

Дочь Виктора Мережко Мария рассказала, над чем отец работал перед смертью. Мережко всегда много трудился, и на этот раз он оставил три незаконченных сценария, пишет KP.RU.

Одним из них был заказ очень богатого человека, который попросил сооснователя «Ники» написать сценарий по его любимой книге.

Я не имею права называть имя этого человека. Книжка когда-то произвела на него такое впечатление, что благодаря ей он и состоялся в жизни. Он сказал отцу: «Напишите сценарий, мы потом снимем картину», — рассказала дочь кинорежиссёра.

Также Виктор Мережко писал сценарий про лесника, который спасает от пожаров леса Сибири. И ещё одной работой Мережко был сценарий по биографии основателя группы «Белый орёл» Владимира Жечкова, описывавший перипетии судьбы известного бизнесмена.

Ранее сообщалось, что 30 января в возрасте 84 лет умер кинорежиссёр, актёр и сценарист Виктор Мережко. Причиной смерти стали осложнения от коронавирусной инфекции.