Disney начал съёмки фильма «Трон-3»

https://static.news.ru/photo/59e2d6a4-c131-11ea-a2be-fa163e074e61_660.jpg Джаред Лето Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Компания Disney запустила в производство фильм «Трон-3». Предположительно, главную роль исполнит американский актёр и музыкант Джаред Лето.

О начале работы над проектом сообщил президент подразделения музыки и саундтреков Disney Митчелл Леб в подкасте Light the Fuse. Музыку к картине напишет французский дуэт Daft Punk, создавший саундтрек ко второй части.

Disney confirms 'Tron 3' is in development



Jared Leto will reportedly star

Script is 'phenomenal'

Want Daft Punk to score

'Hopeful' director Joseph Kosinski returns



(via @LightTheFusePod , @THR ) pic.twitter.com/Rhptdp1U3r — Culture Crave (@CultureCrave) July 7, 2020

Леб выразил надежду, что режиссёром выступит Джозеф Косински, снявший «Трон: Наследие».

Оригинальная картина вышла в 1982 году. Сюжет рассказывает о программисте, который попадет в виртуальную реальность и сталкивается с программами и вирусами. Фильм был одним их первых, где широко использовалась компьютерная графика.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Warner Bros. запустила в производство новый фильм о герое комиксов DC Джоне Константине. Продюсером выступит американец Джей Джей Абрамс, известный как режиссёр фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».