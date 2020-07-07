Кино

Disney начал съёмки фильма «Трон-3»

18:33, 08 июля 2020
Джаред Лето Джаред Лето Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Компания Disney запустила в производство фильм «Трон-3». Предположительно, главную роль исполнит американский актёр и музыкант Джаред Лето.

О начале работы над проектом сообщил президент подразделения музыки и саундтреков Disney Митчелл Леб в подкасте Light the Fuse. Музыку к картине напишет французский дуэт Daft Punk, создавший саундтрек ко второй части.

Леб выразил надежду, что режиссёром выступит Джозеф Косински, снявший «Трон: Наследие».

Оригинальная картина вышла в 1982 году. Сюжет рассказывает о программисте, который попадет в виртуальную реальность и сталкивается с программами и вирусами. Фильм был одним их первых, где широко использовалась компьютерная графика.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Warner Bros. запустила в производство новый фильм о герое комиксов DC Джоне Константине. Продюсером выступит американец Джей Джей Абрамс, известный как режиссёр фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

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