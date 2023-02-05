Ди Каприо спродюсирует фильм по роману Стивена Кинга

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Актер Леонардо Ди Каприо

Актер Леонардо Ди Каприо станет продюсером фильма по роману «Билли Сандерс» писателя и признанного «короля ужасов» Стивена Кинга, передает Deadline. Как отмечает издание, предполагается, что звезда «Титаника» и «Однажды в Голливуде» исполнит в готовящейся картине главную роль. Права на экранизацию произведения Кинга выкупила Warner Bros.

Продюсировать ленту станет компания, которой владеет Ди Каприо. По имеющейся информации, режиссером фильма может стать Джеффри Джейкоб Абрамс, а сценарий напишут Эд Цвик и Маршалл Херсковиц.

Изначально картину планировалось сделать сериалом. Однако в итоге студия решила снять полнометражную ленту.

Как стало известно ранее, российский режиссер Сарик Андреасян получил права на экранизацию книги «Дядя Федор, пес и кот». Как он сам написал у себя в соцсетях, теперь в планах — снять фильм. Он пообещал «не подвести ожидания детей и взрослых всей страны».

Андреасян сообщил, что переговоры о приобретении прав на книгу Эдуарда Успенского велись несколько месяцев. Он добавил, что съемки стартуют в 2024 году.