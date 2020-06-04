«Чернобыль» стал лидером по номинациям премии BAFTA TV

https://static.news.ru/photo/beabd2f4-a64a-11ea-a133-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk

Сериал «Чернобыль» американского режиссёра Крейга Мейзина стал лидером по количеству номинаций Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA TV). Проект отметили в 14 категориях.

Среди номинаций: «Лучший режиссёр», «Лучший актёр», «Лучший дизайн костюмов» и «Лучшая оригинальная музыка». С полным списком категорий и участников можно ознакомиться на сайте премии.

Вторым по популярности стал проект стримингового сервиса Netflix «Корона». Сериал, рассказывающий о Елизавете II, в том числе претендует на звание лучшего драматического сериала.

Как писал NEWS.ru, мультсериал Looney Tunes Cartoons стал самым востребованным проектом на стриминговом сервисе HBO Max. Запуск платформы состоялся 27 мая.