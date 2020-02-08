Американский актёр Брэд Питт победил в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» на 92-й церемонии вручения премии «Оскар».
Питт удостоился награды за роль Клиффа Бута в картине Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде». Фильм рассказывает историю актёра и его дублёра на исходе «золотого века» Голливуда.
Соперниками актёра в этой номинации были Джо Пеши и Аль Пачино («Ирландец»), Энтони Хопкинс («Два папы») и Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»).
NEWS.ru ведёт текстовую трансляцию церемонии награждения.
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