Боб Оденкёрк рассказал о своём состоянии после сердечного приступа

Голливудский актёр Боб Оденкёрк рассказал, что после сердечного приступа, который он перенёс прямо на съёмочной площадке сериала «Лучше звоните Солу», он чувствует себя уже намного лучше. Об этом он объявил в своём Twitter.

У меня все отлично. У меня была своя собственная неделя «Этой прекрасной жизни» (речь о кинофильме 1946 года. — NEWS.ru). Всем спасибо, я всех люблю, — написал 58-летний актёр.

Оденкёрк попал в больницу 27 июля, его отвезли туда со съёмочной площадки в Нью-Мексико. Несколько дней спустя актёр подтвердил, что перенёс небольшой сердечный приступ, но заверил поклонников, что у него всё в порядке.

Также он рассказал, что его семья и друзья окружили его заботой, и поблагодарил их за проявленную любовь и терпение.

Боб Оденкёрк хорошо известен зрителям по роли юриста Сола Гудмана, являющегося одним из ключевых персонажей знаменитого сериала про наркоторговцев «Во все тяжкие». Герой так полюбился фанатам, что про него сняли отдельный сериал «Лучше звоните Солу», в котором Оденкёрк вернулся к роли харизматичного юриста Сола Гудмана. Кроме того, актёр снялся в фильме российского режиссёра Ильи Найшуллера «Никто», который вышел в 2021 году.