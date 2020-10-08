«Блокадный дневник» Зайцева получил главный приз ММКФ

https://static.news.ru/photo/037cc02c-0993-11eb-ad0c-fa163e074e61_660.jpg Режиссёр Андрей Зайцев Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Жюри Московского международного кинофестиваля приняло решение о вручении главного приза — «Золотого Святого Георгия» — режиссёру Андрею Зайцеву за картину «Блокадный дневник».

Об этом объявил председатель жюри Тимур Бекмамбетов, передаёт ТАСС.

Я провёл удивительную неделю, это было очень непростое время, редко в течение недели смотришь столько фильмов. Мы много спорили, наши обсуждения были творческим процессом. Это было интересное и очень драматичное время, — заявил он.

По его словам, лента рассказывает всё то, что члены жюри хотели бы рассказать сами. Он отметил, что сейчас трудное время и нас ждут испытания, но самый большой грех — это грех уныния.

События «Блокадного дневника» разворачиваются в первую зиму блокады Ленинграда. По сюжету жительница города идёт к своему отцу, чтобы увидеть его в последний раз и попросить прощения. Фильм снят по мотивам книг Ольги Берггольц и Даниила Гранина, а также по дневникам людей, живших в блокаду.

Ранее, как писал NEWS.ru, организаторы фестиваля «Кинотавр» сообщили о переносе мероприятия. Решение связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.