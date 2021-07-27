Авторы «Декстера» пообещали «взрывной» финал нового сезона

Один из авторов нового сезона сериала «Декстер», оригинальный сценарист Клайд Филлипс пообещал «взрывной» финал истории и заинтриговал поклонников. Он уверен: концовка будет настолько невероятной, что «взорвёт Интернет», передаёт Deadline.

Когда мы садимся писать, первое, что мы делаем обычно — говорим о том, каким будет финал. Мы делаем заметки напротив концовки, а затем идём назад и заполняем эпизоды. В этот раз финал будет ошеломляющим, шокирующим, удивительным, неожиданным. Ничего не сглазив, скажу, что финал нового сезона взорвёт Интернет, — сказал Филлипс.

Считавшийся погибшим после урагана в Майами Декстер переехал в небольшой город в штате Нью-Йорк, где начал работать в оружейном магазине под вымышленным именем. Планируется, что в новый блок шоу войдёт 10 эпизодов. Хронометраж каждого из них составит около 60 минут. Авторы пообещали, что долгожданное продолжение «взорвёт Интернет». Премьера ожидается 7 ноября 2021 года.

Сериал «Декстер» про эксперта по брызгам крови Декстера Моргана, служащего в полиции Майами и охотящегося на серийных убийц и маньяков, выходил в эфир с 2006 по 2013 год. Всего вышло восемь сезонов проекта.

Ранее стало известно, что появился официальный трейлер нового сезона сериала.