Кино

Автор «Американской истории ужасов» стал редактором номера THR об ЛГБТ

14:15, 05 июня 2020
Райан Мёрфи Райан Мёрфи Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американский сценарист и режиссёр Райан Мёрфи, известный как создатель сериала «Американская история ужасов», стал редактором первого номера журнала The Hollywood Reporter, посвящённого ЛГБТ-сообществу.

Мёрфи — открытый гей и борец за права ЛГБТ, напоминает издание. Журналу он также важен, как кинематографист, подаривший индустрии многих сегодняшних звёзд.

Райан Мерфи не только один из самых плодовитых шоураннеров, который преуспел в области освещения ЛГБТ-культуры, но и бывший журналист, поэтому мы понимали, что у него будут идеи для первого прайд-выпуска THR, — приводятся слова заместителя главного редактора издания.

Героями выпуска стало множество артистов, среди которых представительница стримингового сервиса Netflix Синди Холланд, писательница Джанет Мокк, а также актёры Билли Портер, Джим Парсонс и Амандла Стенберг.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netlfix опубликовал трейлер мини-сериала «Голливуд» Райана Мёрфи. Новый проект расскажет о начинающих актёрах и кинематографистах, которые пытаются добиться успеха в США после Второй мировой войны.

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