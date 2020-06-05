Автор «Американской истории ужасов» стал редактором номера THR об ЛГБТ

https://static.news.ru/photo/73c71c92-a71e-11ea-8bb4-fa163e074e61_660.jpg Райан Мёрфи Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американский сценарист и режиссёр Райан Мёрфи, известный как создатель сериала «Американская история ужасов», стал редактором первого номера журнала The Hollywood Reporter, посвящённого ЛГБТ-сообществу.

Мёрфи — открытый гей и борец за права ЛГБТ, напоминает издание. Журналу он также важен, как кинематографист, подаривший индустрии многих сегодняшних звёзд.

Prolific showrunner and director, Ryan Murphy ( @MrRPMurphy ), collaborates with THR on its first-ever issue honoring Hollywood's 50 Most Powerful LGBTQ Players https://t.co/ou4V3eH38X — The Hollywood Reporter (@THR) June 4, 2020

Райан Мерфи не только один из самых плодовитых шоураннеров, который преуспел в области освещения ЛГБТ-культуры, но и бывший журналист, поэтому мы понимали, что у него будут идеи для первого прайд-выпуска THR, — приводятся слова заместителя главного редактора издания.

Героями выпуска стало множество артистов, среди которых представительница стримингового сервиса Netflix Синди Холланд, писательница Джанет Мокк, а также актёры Билли Портер, Джим Парсонс и Амандла Стенберг.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netlfix опубликовал трейлер мини-сериала «Голливуд» Райана Мёрфи. Новый проект расскажет о начинающих актёрах и кинематографистах, которые пытаются добиться успеха в США после Второй мировой войны.