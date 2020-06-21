Анимационный фильм Хржановского-старшего победил на фестивале во Франции

https://static.news.ru/photo/3ae0aeb2-b3c0-11ea-8540-fa163e074e61_660.jpg Фото: iffr.com

Полнометражный анимационный фильм Андрея Хржановского победил на международном фестивале во французском городе Анси. Киносмотр прошёл онлайн.

Мультфильм «Нос, или Заговор не таких» удостоился приза жюри. Сценарий 89-минутной анимационной ленты Хржановский написал в соавторстве с Юрием Арбатовым. Основой произведения стала повесть «Нос» Николая Гоголя и одноимённая опера Дмитрия Шостаковича.

Для меня отрадно и очень почётно, потому что, как вы знаете, по традиции считается, что фестиваль в Анси — это анимационные Канны. Каждый режиссёр мечтает получить награду, это большая радость и большая честь. Даже попасть на этот фестиваль — уже награда, — заявил Хржановский в комментарии ТАСС.

Российская премьера картины должна состояться на фестивале «Кинотавр» осенью.

Хржановский — классик российской и советской анимации, который начал карьеру в «Союзмультфильме». В 1993 году вместе с мультипликаторами Эдуардом Назаровым, Юрием Норштейном и Федором Хитруком организовал школу-студию «ШАР».

Как писал NEWS.ru, его сын Илья Хржановский в 2020 году выиграл приз Берлинского кинофестиваля с фильмом «Дау», которому российское Минкультуры отказалось выдать прокатное удостоверение, сославшись на пропаганду порнографии.