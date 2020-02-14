Американская актриса и модель Памела Андерсон написала письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой помочь сохранить природу полярной области.
Представитель Коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики
Я призываю вас укрепить будущее историческое наследие России в регионе и встать на защиту Южного океана, — говорится в обращении артистки, датированном 14 февраля.
По её мнению, Россия может сделать вклад в сохранение континента, поддержав присвоение статуса охраняемых районов морю Уэдделла, району Антарктического полуострова и территориям Восточной Антарктики.
Андерсон отметила, что сегодня Антарктика и Южный океан (части Тихого, Атлантического и Индийского океанов вокруг Антарктиды) заметно отличаются от того, что «увидели Беллинсгаузен и Лазарев» два столетия назад.
В 2019 году Памела Андерсон в письме попросила премьер-министра Канады Джастина Трюдо убрать молочные продукты и мясо из рациона заключённых. По её мнению, подобное решение помогло бы планете, здоровью осуждённых и сохранило бы часть средств налогоплательщиков, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен