https://static.news.ru/photo/4653d792-4f25-11ea-959d-fa163e074e61_660.jpg Памела Андерсон Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Американская актриса и модель Памела Андерсон написала письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой помочь сохранить природу полярной области.

Представитель Коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики передал копию письма в редакцию РИА Новости. Отмечается, что Андерсон, входящая в состав совета директоров Общества охраны морской фауны SSCS, поддерживает работу Коалиции.

Я призываю вас укрепить будущее историческое наследие России в регионе и встать на защиту Южного океана, — говорится в обращении артистки, датированном 14 февраля.

По её мнению, Россия может сделать вклад в сохранение континента, поддержав присвоение статуса охраняемых районов морю Уэдделла, району Антарктического полуострова и территориям Восточной Антарктики.

Андерсон отметила, что сегодня Антарктика и Южный океан (части Тихого, Атлантического и Индийского океанов вокруг Антарктиды) заметно отличаются от того, что «увидели Беллинсгаузен и Лазарев» два столетия назад.

В 2019 году Памела Андерсон в письме попросила премьер-министра Канады Джастина Трюдо убрать молочные продукты и мясо из рациона заключённых. По её мнению, подобное решение помогло бы планете, здоровью осуждённых и сохранило бы часть средств налогоплательщиков, писал NEWS.ru.