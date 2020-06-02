Актёр из «Людей Икс» снялся в сериале «ВандаВижен»

https://static.news.ru/photo/5612fad8-a4dd-11ea-829c-fa163e074e61_660.jpg Эван Питерс Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американский актёр Эван Питерс присоединился к актёрскому составу сериала «ВандаВижен» вселенной Marvel. Он известен по фильму «Люди Икс» (роль Ртути) и проекту «Американской истории ужасов».

Питерса утвердили в конце 2019 года и он уже отснял свои сцены, сообщается на сайте Murphy’s Multiverse. Какую роль он исполнил, пока что неизвестно.

Мини-сериал «ВандаВижен» рассказывает о персонажах комиксов Marvel об Алой Ведьме и Вижене, которые появились в киносаге «Мстители». Роли супергероев исполнили Элизабет Олсен и Пол Беттани.

Шоу ожидается в 2020 году на стриминговом сервисе Disney+.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Дэвид Аркетт примет участие в перезапуске фильма «Крик». Он снова исполнит роль шерифа Дьюи Райли. Оригинальная картина вышла в 1996 году.