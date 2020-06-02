Актёр из «Людей Икс» снялся в сериале «ВандаВижен»

Американский актёр Эван Питерс присоединился к актёрскому составу сериала «ВандаВижен» вселенной Marvel. Он известен по фильму «Люди Икс» (роль Ртути) и проекту «Американской истории ужасов».
Питерса утвердили в конце 2019 года и он уже отснял свои сцены,
Мини-сериал «ВандаВижен» рассказывает о персонажах комиксов Marvel об Алой Ведьме и Вижене, которые появились в киносаге «Мстители». Роли супергероев исполнили Элизабет Олсен и Пол Беттани.
Шоу ожидается в 2020 году на стриминговом сервисе Disney+.
Как писал NEWS.ru, американский актёр Дэвид Аркетт примет участие в перезапуске фильма «Крик». Он снова исполнит роль шерифа Дьюи Райли. Оригинальная картина вышла в 1996 году.
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