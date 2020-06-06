Актриса Юргенс рассказала о последних словах Бодрова жене перед гибелью

https://static.news.ru/photo/8014cf5e-a7fe-11ea-9a3c-fa163e074e61_660.jpg Дарья Юргенс Фото: lesnikova68/instagram.com

Перед тем как сошёл ледник в Кармадонском ущелье актёр Сергей Бодров разговаривал по телефону с женой. Об этом рассказала актриса Дарья Юргенс.

По словам артистки, в тот трагический день Бодров очень долго не мог попрощаться с супругой и тогда сказал ей: «Береги детей». Это были последние его слова жене.

Как рассказала Юргенс в эфире Первого канала, Сергей Бодров очень сильно любил свою жену. Каждый раз перед отъездом на съемки он писал ей романтические письма, в которых рассуждал о будущем.

Сергей Бодров пропал без вести вместе со съёмочной группой 20 сентября 2002 года во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье, где проходили съёмки фильма «Связной».

Ранее сообщалось, что уличные художники восстановили в прежнем виде граффити с изображением актёра и режиссёра Бодрова-младшего на стене трансформаторной подстанции в Санкт-Петербурге, которое ранее было испорчено вандалами.

Граффити, о котором идёт речь, изображает покойного Бодрова в образе его персонажа Данилы Багрова из фильмов «Брат» и «Брат-2». В первый раз его нарисовали на трансформаторной подстанции в Центральном районе ещё в 2014 году. В 2018 году вандалы испортили рисунок, но авторы восстановили своё произведение. В сентябре 2019 года уличные художники представили новый вариант граффити с Сергеем Бодровым на том же месте.