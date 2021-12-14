Актриса Присс объяснила любовь телезрителей к мелодрамам

Телезрители всего мира любят мелодрамы за возможность переоценить свою жизнь, считает актриса Софья Присс. Она рассказала изданию argumenti.ru, что плохо помнит, как сама играла в мелодраме «Вторая первая любовь», но сейчас бы исполнила роль иначе, потому что стала уже другим человеком.

Не только в России, во всём мире любят. Я сама мелодрамы не смотрю. Они, на мой взгляд, позволяют людям отвлечься после тяжёлого трудового дня, сопереживать каким-то персонажам. И, вернувшись к своим проблемам, посмотреть на них с другой стороны. Возможно, они покажутся уже не такими важными. Сериалы имеют терапевтическое действие, — сказала Присс.

Актриса добавила, что ей бывает тяжело заплакать в сцене по задумке режиссёра, если она сама не испытывает подходящей эмоции.

Ранее кинокритик Антон Долин рассказал, что россияне пересматривают в Новый год советские фильмы, потому что хотят вернуться в прошлое и вызвать приятные семейные ассоциации. Он рассказал, что старые киноленты являются таким же атрибутом праздника, как и новогодняя ёлка. Долин объяснил, что любовь, например, к «Иронии судьбы» вызвана тем, что в детстве у большинства взрослых россиян не было голливудских фильмов, а потом они показывали любимые картины детям.