Актер Кемстач из сериала «Слово пацана» объяснил, как ему помог Саша Петров Актер Кемстач рассказал, что попал в сериал «Слово пацана» после поста Петрова

Фото: Wink

Леон Кемстач в роли Андрея по кличке Пальто

О кастинге в сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» исполнитель главной роли 15-летний Леон Кемстач узнал из поста в соцсети Александра Петрова, рассказал молодой актер NEWS.ru. Отчим Леона Антон Богданов и Александр Петров поддерживают дружеские отношения.

Со «Словом пацана» получилась смешная история. Мы с друзьями пошли в магазин, чтобы купить лимитированные кроссовки и их перепродать. Кроссовки — мое хобби, и я решил на этом немного заработать. Потом я, друзья и моя мама сидели в кафе, и мама показывает, что друг нашей семьи Саша Петров выложил пост о том, что проходит кастинг в сериал «Слово пацана». Мама зарядилась этой идеей, а я серьезно это не воспринял. Мы отправили «визитку», и я об этом забыл, — рассказал NEWS.ru Леон Кемстач.

Очень скоро Леона пригласили на кастинг в Москву, семья тогда жила в Петербурге. Леон Кемстач отметил, что претендентов на главную роль Андрея по кличке Пальто, члена казанской молодежной группировки, было очень много, режиссер Жора Крыжовников искал исполнителя этой роли два года.

Съемки сериала «Слово пацана» велись в Ярославле четыре месяца. На это время Леон Кемстач перешел на систему семейного образования. На съемках его сопровождала мама Лаура Кемстач, которая является супругой актера Антона Богданова, известного по сериалу «Реальные пацаны».

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой организовать проверку сериала «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям. Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова рассказывает о молодежных криминальных группировках Казани конца 1980-х годов.