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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mail.ru Group, Alibaba и «МегаФон» завершили сделку по созданию AliExpress Россия. Совместное предприятие будет работать в сфере социальной электронной коммерции в РФ и странах СНГ.

Российские компании владеют контрольным пакетом акций AliExpress Россия. Доля «МегаФона» составляет 24,3%, РФПИ — 12,9%, Mail.ru Group — 15%. Alibaba инвестирует $100 млн, а её представители войдут в совет директоров...