https://static.news.ru/photo/7aa09408-ea9f-11e9-a146-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Правительство РФ выступило с предложением лишить надзорные органы права приостанавливать работу компании на 90 дней без суда. Об этом на встрече президента страны Владимира Путина с кабмином сообщил вице-премьер Константин Чуйченко.
Кодекс административных правонарушений предусматривает такой вид наказания, как приостановление деятельности на срок до 90 суток. Понимаем, что для бизнеса, особенно для среднего и малого, это фактически смертный приговор, — цитирует чиновника «Интерфакс».
По его словам, правительство России уже разработало соответствующие поправки в КоАП.
Ранее News.ru писал, что российский бизнес-омбудсмен Борис Титов высказался за создание международной консолидированной группы, которая будет защищать права предпринимателей во всём мире. Он отметил, что институты уполномоченных существуют в Европе и Азии. Для защиты бизнеса необходимо расширять связи между ними. По словам Титова, создание группы может начаться в ближайшее время.