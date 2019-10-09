Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правительство РФ выступило с предложением лишить надзорные органы права приостанавливать работу компании на 90 дней без суда. Об этом на встрече президента страны Владимира Путина с кабмином сообщил вице-премьер Константин Чуйченко.

Кодекс административных правонарушений предусматривает такой вид наказания, как приостановление деятельности на срок до 90 суток. Понимаем, что для бизнеса, особенно для среднего и малого, это фактически смертный приговор, — цитирует чиновника «Интерфакс».

По его словам, правительство России уже разработало соответствующие поправки в КоАП.

Ранее News.ru писал, что российский бизнес-омбудсмен Борис Титов высказался за создание международной консолидированной группы, которая будет защищать права предпринимателей во всём мире. Он отметил, что институты уполномоченных существуют в Европе и Азии. Для защиты бизнеса необходимо расширять связи между ними. По словам Титова, создание группы может начаться в ближайшее время.

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