Цены на топливо на АЗС по итогам первых двух месяцев показали самый низкий рост за последние четыре года, следует из данных Росстата. Бензин в среднем подорожал на 0,3%, дизель — на 0,5%. Между тем Россия приближается к сезону высокого спроса и плановых ремонтов НПЗ. Оба этих фактора могут привести к подорожанию моторного топлива. Как стало известно NEWS.ru, представители отрасли уже бьют тревогу по поводу высокого уровня оптовых котировок. Что в этом случае будет с розничными ценами, — в материале портала.

За последнюю неделю средняя розничная стоимость бензина в России прибавила 2 копейки и на 1 марта составила 44,92 рубля за литр. Дизельное топливо осталось на прежнем уровне — 48,14 рубля. Такие данные приводит Росстат. В целом с начала года бензин подорожал на 0,3%, дизельное топливо — на 0,5%. Оба повышения оказались самыми скромными с 2016 года.

Невысокий рост топливных цен связан с двумя факторами — слабым потребительским спросом и договоренностью правительства с нефтяными компаниями, согласно которому подорожание горючего не должно превышать инфляцию, отмечает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Тем не менее, ситуация на внутреннем топливном рынке остаётся крайне напряженной. Большинство независимых АЗС работают на грани рентабельности, прибыли очень сильно упали, из-за этого собственники стараются осваивать другие сегменты этого бизнеса, а именно — ритейл повседневных товаров и услуги автосервиса. Нарек Авакян начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» начальник отдела инвестидей «БКС Брокер»

Потребление бензина действительно уменьшается. По предварительным оценкам исследовательской группы «Петромаркет», годовой спрос на этот вид топлива в России в 2019 году снизился на 1,4% — до 35,5 млн т. Это самое большое сокращение с 2015 года. Его причиной может быть замещение автобензина другим топливом, а также менее интенсивная эксплуатации автомобилей населением, считают в ИГ «Петромаркет». При этом спрос на дизельное топливо и авиакеросин в прошлом году заметно вырос — на 4,9% и 3% соответственно.

Исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин отмечает, что в начале этого года спрос на бензин и дизель также снижается. И дело не только в низком зимнем потреблении горючего, но и в эпидемии коронавируса, из-за которой были закрыты границы, сокращено авиа- и железнодорожное сообщение. В таких условиях нефтяные компании не спешат поднимать цены на АЗС, чтобы не упустить постоянных клиентов, поясняет эксперт.

Высокое напряжение

С приходом весны в России наступает традиционный сезон высокого спроса на моторное топливо. Он совпадает с началом плановых ремонтных работ на НПЗ, что, в свою очередь, снижает предложение горючего на рынке. Как правило, сочетание этих факторов приводит к росту оптовых цен и создаёт дополнительное давление на розницу.

В этом году российский топливный рынок подходит к сезону высокого спроса в непростой ситуации. Оптовые цены уже поднялись до высокого уровня, и дальнейший рост может оказаться болезненным для АЗС. Чтобы не допустить подобного развития событий, Российский топливный союз на прошлой неделе обратился в Минэнерго, передав письмо замминистру энергетики Павлу Сорокину, сообщил NEWS.ru президент Российского топливного союза и Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша.

Мы отметили в письме, что на протяжении последних нескольких месяцев в России идёт планомерное сокращение производства бензинов. На фоне увеличения экспорта это приводит к снижению объёмов поставок на внутренний рынок и сокращению объёмов продаж на бирже. Всё это толкает биржевые цены вверх. В результате, в настоящее время, в период традиционно низкого спроса и низких цен мы имеем совершенно противоположную ситуацию. Евгений Аркуша президент Российского топливного союза и Московской топливной ассоциации президент Российского топливного союза и Московской топливной ассоциации

По данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, в период с 7 по 28 февраля оптовая стоимость бензина АИ-92 выросла на 3660 рублей за тонну и достигла 47969 рублей.

Alexei Gyngazov/Global Look Press

По словам Евгения Аркуши, снижение поставок топлива на внутренний рынок идёт с ноября прошлого года. Кроме того, товарных запасов бензина на внутреннем рынке на сегодняшний день почти на 200 тыс. тонн меньше, чем на аналогичную дату 2019-го.

Сезон повышенного спроса начинается в конце марта — начале апреля. К нему нужно иметь высокие запасы и относительно низкие оптовые цены, потому что в этот период они, как правило, растут. А мы уже сейчас выходим на пределе — если оптовые цены опять начнут повышаться, может возникнуть диспаритет цен и повторение ситуации, которая была в 2018 году, — предупредил он.

Из-за высоких оптовых цен в Приморье маржа АЗС уже стала практически отрицательной, сообщил президент РТС, но в целом по России она находится на приемлемом уровне. Он также рассказал, что в Минэнерго услышали доводы отраслевого союза и ещё на прошлой неделе дали поручения, призванные нормализовать ситуацию. На протяжении нескольких торговых сессий после этого наблюдался рост объёмов продаж на бирже и стабилизация биржевых цен, хотелось, чтобы это стало тенденцией, отметил Евгений Аркуша.

Примечательно, что поставки топлива на российский рынок не выросли несмотря на то, что к концу февраля продавать горючее внутри страны стало выгоднее, чем экспортировать. Это произошло благодаря падению мировых цен на нефть, которые потянули вниз стоимость нефтепродуктов на зарубежных рынках. По оценкам ИГ «Петромаркет», средняя премия российского рынка автобензина на 28 февраля составила 4600 рублей за тонну, для дизеля — 5600 рублей — максимум с января 2019 года.

Хотя ожидается, что по итогам февраля демпфирующие надбавки и для автобензина, и для дизтоплива окажутся отрицательными, их величина (предварительная оценка — порядка минус 1900 рублей за тонну для бензина и минус 1700 рублей для дизеля) недостаточна, чтобы «убить» премиальность внутреннего рынка моторных топлив, обретенную им в конце месяца, — отметили в исследовательской группе.

Поставки на российский рынок выгоднее, но пока перевес не столь велик и не влияет на внутренние цены, отмечает руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Поэтому оптовая цена растёт, а не падает. При этом, если цены на нефть продолжат снижаться, а рубль не ослабнет, то поставки топлива на внутренний рынок могут возрасти. В теории тогда может упасть и оптовая цена, отмечает эксперт.

Тем не менее, он считает, что в предстоящий сезон высокого спроса биржевые цены на топливо, скорее всего, поднимутся ещё выше — на 5-10%. За ними последуют и мелкооптовые цены.

Стабильная розница

В прошлом году весенний рост оптовых цен более чем на 20% заставил АЗС в начале лета поднимать свои ценники, причём в отдельные моменты повышение превосходило темпы инфляции. В этот раз, по мнению экспертов, также возможен опережающий рост, но лишь при неблагоприятных условиях. Для этого нужно, чтобы к весеннему подъёму спроса и ремонтам НПЗ добавилось заметное повышение цен на нефть, считает Григорий Баженов. Если же динамика сырьевых котировок останется на текущем уровне, то и топливные цены сильно вверх не пойдут.

Нефтяные компании строго выдерживают договоренность с правительством — рост цен ниже инфляции. Независимые АЗС благодаря хорошей конъюнктуре зимой держали цены даже ниже, чем у крупных сетей, чтобы вернуть себе клиентов, которых потеряли в 2018 году. Главная задача независимого сектора сейчас — повышение оборота, а ничем, кроме ценовой конкуренции, этого не добиться. Григорий Баженов руководитель аналитического центра Независимого топливного союза руководитель аналитического центра Независимого топливного союза

По его словам, независимые АЗС поднимут свои ценники только если стоимость опта вырастет настолько, что окажется выше розницы. В этом случае возможно опережающее инфляцию подорожание на заправках, но в годовом выражении оно всё равно не превысит рост потребительских цен, уверен эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сезонный всплеск возможен, но он не будет большим, считает эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачёв. По его словам, в этот раз правительству будет легче удержать цены на топливо, чем два года назад, польку сейчас нет расхождения между динамикой цен на нефть и движением курса рубля. Тогда, в 2018-м, возникла уникальная ситуация, в результате которой стоимость нефти для НПЗ поднялась выше 5000 рублей, при обычном диапазоне 2400-3200, и появилось серьёзное основание для роста оптовых цен на топливо. К тому же тогда не было демпфирующего механизма, сглаживающего разницу между внешним и внутренним рынком, отметил эксперт.

Есть ещё один фактор — коронавирус. Сейчас он шагает по Европе и вполне может перешагнуть границу с Россией. Карантина, конечно, ни на Западе ни у нас не будет, но мобильность людей во время таких эпидемий всегда снижается. Может быть меньше командировок, меньше поездок, поэтому не думаю, что спрос на топливо сильно возрастёт. Алексей Калачёв эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»

Согласно мнению эксперта, цены на бензин в целом по этому году могут вырасти в пределах 4%. Это произойдёт за счет январского повышения топливных акцизов на 3,5% и инфляции, которая может составить 3% и выше.

Нарек Авакян считает, что в худшем случае повышение цен на бензин в этом году может немного опередить инфляцию, которая вероятнее всего, окажется ниже 4%. При этом весенний рост цен в нынешних условиях вряд ли возможен, отмечает эксперт. Он поясняет, что падение стоимости нефти более чем на 20%, делает более выгодным поставки горючего на внутренний рынок и позволит его насытить.

Повышенный сезонный спрос и ремонты НПЗ всё же могут привести к росту цен на бензин на АЗС, не соглашается аналитик долгового рынка ИК Иволга Капитал Илья Григорьев. Однако это увеличение, по его мнению, не превысит 0,5%.