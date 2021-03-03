«Ведомости»: налог для иностранных IT-компаний предложили ввести в России

https://static.news.ru/photo/b8d38cde-7c8f-11eb-b333-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В середине текущего года в России могут измениться правила налогообложения для иностранных IT-компаний. Для них введут новый сбор.

Как выяснила газета «Ведомости», вице-премьер Дмитрий Чернышенко обсудил этот вопрос на совещании с представителями IT-отрасли на прошлой неделе.

В беседе приняли участие такие компании, как Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, «1С», венчурный фонд Almaz Capital Partners, РЖД, «Яндекс», Mail.ru Group и представители отраслевых ассоциаций. Они обсуждали новые меры поддержки и развития IT-сферы в России.

Как сообщили источники издания, новый «цифровой» налог будет направлен на взимание сборов с зарубежных корпораций, работающих на территории России и формирующих рекламную политику на территории страны.

Например, компаний, которые проводят анализ поведения своей аудитории в Интернете для запуска контекстной рекламы.

Всю прибыль, полученную государством от нового налога, направят на поддержку отечественной IT-отрасли.

Ранее NEWS.ru писал, что США начали размещать свои киберподразделения по всему миру. Они уже появились в Черногории, Северной Македонии и на Украине. Об этом рассказал замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.