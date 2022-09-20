В России прекратят производство Pepsi и 7UP PepsiCo объявила о полном прекращении производства Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России

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PepsiCo заявила о полном прекращении производства напитков Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России, сообщает Reuters со ссылкой на письмо компании. По данным агентства, корпорация решила остановить производство спустя шесть месяцев после объявления о приостановке продаж газировки на территории РФ.

PepsiCo прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России почти через шесть месяцев после того, как американская компания заявила о приостановке продаж и производства, — сказано в сообщении.

В агентстве предположили, что американская фирма сделала заявление после того, как журналисты Reuters посетили десятки супермаркетов в России и обнаружили, что напитки Pepsi, стоящие на полках, были произведены на российских заводах в июле и августе.

Ранее стало известно, что H&M намерена до конца октября закрыть свои магазины в городах Сибири и Дальнего Востока — примерно 20 торговых точек сети. В центральной части России бизнес будут сворачивать постепенно, начиная с закрытия наименее рентабельных магазинов.