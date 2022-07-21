В России нашли замену IKEA Недавно компания IKEA объявила об уходе из России, однако дефицита мебели на отечественном рынке не ожидается

Фото: Пресс-служба «Ангстрем»

Недавно компания IKEA объявила об окончательном уходе из России. Однако эксперты полагают, что после шведского гиганта на отечественном рынке не останется «выжженного поля», поскольку в России много опытных игроков, которые долгие годы делают качественный продукт. К примеру, компания «Ангстрем» — многолетний партнер IKEA — продолжает активно развивать собственный бренд и выпускает интересные новинки, в том числе в полюбившемся россиянам скандинавском стиле. Именно «Ангстрем» был первым российским поставщиком мебели из плитных материалов для шведского концерна. История партнерства составляет более 20 лет.

Итак, смогут ли отечественные компании конкурировать с IKEA? Чтобы ответить на этот вопрос, важно понять, за что россияне любили шведский бренд.

Качество и экологичность

Конечно, IKEA любили за высокое качество и экологичность продукции. Здесь уместно вспомнить, что возможность поставлять товары шведскому концерну напрямую зависела от многоуровневого аудита, который регулярно проходили все потенциальные российские партнеры. Во время аудитов делегация IKEA посещала производственные площадки и оценивала показатели в соответствии с собственным стандартом IWAY. Шведский концерн выступал за ответственное отношение к благополучию подчиненных и природе, а потому стремился выбирать деловых партнеров со схожими ценностями.

Во время последнего аудита было выявлено, что производственные площадки «Ангстрем» соответствуют нормам IKEA на 95 %. Тогда представители шведского концерна отметили, что это отличный результат. После ухода IKEA «Ангстрем» сохраняет высокие стандарты качества продукции и ожидает прироста производства, продаж, занятости.

Фото: Пресс-служба «Ангстрем»

Готовые интерьерные решения

Еще один секрет успеха IKEA был в комплексном подходе: компания продавала не просто мебель и аксессуары, а готовые интерьерные решения. И в этом плане «Ангстрем» является достойным преемником шведского гиганта в России. В 2020 году была запущена программа рестайлинга фирменных салонов, где продукт представлен в соответствии с модным принципом квартирного размещения.

Внутреннее пространство новых салонов состоит из квартир-«кубов», по размеру и высоте приближенных к реальным комнатам. Иллюзию жилого пространства поддерживают многочисленные аксессуары, для каждой комнаты свои: одежда, элементы хобби, тематические журналы, реквизит для занятий спортом. Переходя из комнаты в комнату, посетители словно перемещаются из одной жизни в другую, примеряют на себя определенный стиль. Каждая комната — это готовое дизайнерское решение, где можно черпать идеи и вдохновение. В течение двух ближайших лет «Ангстрем» планирует переоборудовать под новый формат всю розничную сеть.

Фото: Пресс-служба «Ангстрем»

Скандинавский стиль, философия лагом

С уходом IKEA скандинавский стиль не ушел из России, и в конце июня 2022 года «Ангстрем» анонсировал скорый выход новых сканди-коллекций. Продажи первой новинки — коллекции-конструктора «Вилма» — стартуют уже в июле. Коллекция будет продаваться под новым брендом дилерской сети «Ангстрем Lite».

Фото: Пресс-служба «Ангстрем»

Минималистичную коллекцию скандинавской мебели с одинаковым успехом можно будет использовать как в элегантной гостиной, так и в спальне, прихожей, молодежной и даже детской комнате. «Вилма» — это мебель-конструктор, где покупатели могут сами выбрать цвета корпуса и фасадов на свой вкус. Производитель предложит доступные по цене комплекты и отдельные элементы мебели, которые позволят создавать стильные композиции.

Фото: Пресс-служба «Ангстрем»

Еще одна новинка «Ангстрем» в скандинавском стиле, продажи которой уже стартовали — молодежная «Хома». Дизайн коллекции является универсальным, что можно проследить даже в деталях. К примеру, полку, которая выполнена в форме домика, можно повесить на стену или установить на письменный стол. В первом случае получается интересный шкаф для книжек и игрушек, а во втором — стеллаж для учебников, энциклопедий, канцелярских принадлежностей.

Фото: Пресс-служба «Ангстрем»

Комфортный сервис

IKEA не случайно считали экосистемой, все процессы которой были направлены на максимальный комфорт покупателей. «Ангстрем» тоже постоянно улучшает сервис. Например, чтобы совершить покупку в один клик, с недавних пор можно воспользоваться мобильным приложением, которое доступно в App Store и Google Play. До 31 августа 2022 г. действует дополнительная скидка 3 % на первый заказ через приложение по промокоду FIRST.

Как видите, альтернатива IKEA в России есть, и она очень достойная! Сегодня компания «Ангстрем» готова предложить своим покупателям более 17 капсульных коллекций мебели в разных стилях от классики до лофта.

Получить совершенно индивидуальный интерьер тоже возможно. Изменить цвет, размер, конфигурацию или же разработать и реализовать уникальный во всех отношениях проект помогут высококвалифицированные дизайнеры направления «Мебель по индивидуальным проектам». На той же высокотехнологичной фабрике, из такого же качественного материала для вас изготовят любую корпусную мебель, в том числе кухни.