В Госдуме рассказали про помощь кинотеатрам в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что в связи с приостановкой проката зарубежных фильмов в России могут снять ограничения на заполняемость кинозалов. По её словам, ещё одним решением может стать финансовая поддержка со стороны властей. Парламентарий при этом не считает, что кинотеатры станут массово закрываться, сообщает URA.RU.

Либо сейчас снимут ограничения на 50% посещаемости в связи с тем, что упала заболеваемость ковидом, либо, скорее всего, будем просить правительство оказать финансовую помощь через налоги, — рассказала Драпеко.

Она отметила, что в Госдуме прекрасно понимают сложную и опасную ситуацию, в которой оказались кинотеатры. По мнению политика, в нижней палате парламента надеются, что выход отечественных фильмов сможет хотя бы частично «заместить спрос».

Минпромторг ранее выступил с предложением повысить минимальную планку «налога на роскошь» для легковых автомобилей с 3 миллионов до 10 миллионов рублей. В ведомстве сообщили, что уже разработали соответствующие поправки в налоговый кодекс. При этом уточняется, что до принятия новых правил, список автомобилей, который подлежит налогообложению по старой системе формально сохранится.