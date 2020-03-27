https://static.news.ru/photo/a0cf968a-7012-11ea-ae74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские предприниматели, приостановившие работу из-за ситуации с распространением коронавируса, будут освобождены от оплаты аренды городской недвижимости и земельных участков.

Речь идёт об организациях, работающих в культурной, развлекательной, спортивной, просветительской, выставочной, образовательной, социально-воспитательной сферах. Начисление им арендной платы будет приостановлено на период до возобновления работы, пока организации не восстановят свою платёжеспособность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана.

Он пояснил, что для получения отсрочки необходимо подать в департамент соответствующее заявление, приказ о приостановлении деятельности и документ об оказании услуг. Кроме того, предприниматель должен будет подтвердить фактическое соблюдение цели аренды объекта недвижимости.

Ранее NEWS.ru писал, что столичные фирмы такси и каршеринга попросили мэрию о субсидиях в связи со снижением спроса на их услуги из-за коронавируса. Перевозчики также попросили ввести кредитные и налоговые каникулы.

Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека. В мире заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч.