Московские предприниматели, приостановившие работу из-за ситуации с распространением коронавируса, будут освобождены от оплаты аренды городской недвижимости и земельных участков.
Речь идёт об организациях, работающих в культурной, развлекательной, спортивной, просветительской, выставочной, образовательной, социально-воспитательной сферах. Начисление им арендной платы будет приостановлено на период до возобновления работы, пока организации не восстановят свою платёжеспособность,
Он пояснил, что для получения отсрочки необходимо подать в департамент соответствующее заявление, приказ о приостановлении деятельности и документ об оказании услуг. Кроме того, предприниматель должен будет подтвердить фактическое соблюдение цели аренды объекта недвижимости.
Ранее NEWS.ru писал, что столичные фирмы такси и каршеринга попросили мэрию о субсидиях в связи со снижением спроса на их услуги из-за коронавируса. Перевозчики также попросили ввести кредитные и налоговые каникулы.
Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека. В мире заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч.
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