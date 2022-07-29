The Bell: Аркадий Волож будет развивать проекты «Яндекса» за рубежом The Bell: Аркадий Волож обменяет контроль над «Яндексом» на развитие проектов за рубежом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшем будущем у компании «Яндекс» могут появиться новые акционеры и структура управления после возможного раздела активов компании с ее основателем Аркадием Воложем, пишет The Bell. Волож в этом случае получит возможность независимо от компании развивать часть ее активов за рубежом.

Известно, что Волож давно планировал превратить «Яндекс» в международную компанию, а часть проектов вроде беспилотников изначально была нацелена на западные рынки. Также Волож собирался развивать облачные сервисы «Яндекса» в странах за пределами Европы и США, где нет собственных облачных технологий. Предполагается, что успешные в России бизнесы продолжат развиваться и внутри страны, но компания тем или иным образом поделится правами на их работу за рубежом. Точный их список еще не определен, но известно, что туда могут войти «Яндекс.Практикум», «Карты» и «Навигатор».

Если сделка по передаче Воложу прав на развитие части проектов «Яндекса» за рубежом состоится, он лишится контроля над оставшимся бизнесом. При этом вместо голландской Yandex N.V. у российского бизнеса «Яндекса» может появиться другая материнская компания. В число ее акционеров может войти пул инвесторов, каждому из которых будет принадлежать небольшой пакет акций компании.

Среди возможных участников этого пула источники называют структуры Романа Абрамовича, Владимира Потанина и других российских бизнесменов, тогда как контроль при принятии стратегических решений может остаться у Фонда общественных интересов или специально созданной похожей структуры. Кроме того, в управление «Яндекса» может войти руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин, который, по данным The Bell, выступает посредником при согласовании всех изменений с государством. В пресс-службе «Яндекса» NEWS.ru отказались комментировать информацию о намерениях Воложа.

Ранее Forbes рассказало будущем «Яндекса» в России. По мнению аналитиков, компания собирается развивать бизнес в стране, так как здесь живет большая часть ее сотрудников. Кроме того, компания не планирует радикально менять свои приоритеты, хотя «поменялся контекст». Не исключается при этом появление новых офисов в других странах, если в каком-либо регионе будет хорошо развиваться бизнес или там окажутся ценные специалисты.