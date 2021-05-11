США вчетверо увеличили импорт российского мороженого

https://static.news.ru/photo/ee9f9008-b315-11eb-8d9b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первом квартале российские производители мороженого в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили экспорт своей продукции в США. Всего за три месяца в Соединённые Штаты ушло на экспорт 1,9 тысячи тонн российского мороженого общей стоимостью $4,7 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ.

США стали крупнейшим в мире покупателем российского мороженого, на втором месте в стоимостном выражении находится Китай, куда за январь — март было поставлено лакомства на сумму $2,6 млн (+66% к показателю годичной давности), — сообщает издание.

Также в число крупнейших импортёров российского мороженого входят Казахстан, Монголия и Украина. Кроме того, мороженое из России активно закупает Азербайджан, Армения, Болгария, Германия, Грузия и Израиль. В общей сложности за первые три месяца текущего года из России было поставлено в другие страны 5,6 тысячи тонн мороженого на сумму $14 млн.

По словам гендиректора Кореновского молочно-консервного комбината Игоря Московцева, на экспорт идут те же виды мороженого, которые поставляются и на внутренний рынок. Самым популярным видом мороженого он назвал стаканчик, за рубежом его называют «русский стаканчик». Популярны среди иностранцев также «Лакомка» (схожий с эскимо сорт, при котором торцы брикета остаются без шоколадного покрытия) и рожки с различными комбинациями вкусов.

Ранее сообщалось, что объём потребления мороженого в РФ по итогам текущего года может увеличиться на 1% — до рекордных за последние десять лет 448 тысяч тонн, или 3,1 килограмма на душу населения. По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в текущем году Россия способна произвести на 3% больше мороженого, чем в 2020-м, в результате чего годовой объём выпуска данного продукта достигнет 463 тысяч тонн.

Эксперты отметили, что в 2020 году выросли продажи мультипорционных форматов, рассчитанных на несколько человек. Кроме того, лакомство стали больше есть дома, заказывая его через Интернет.