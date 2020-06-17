Совкомбанк покупает «Совесть»

https://static.news.ru/photo/eed26290-b0a9-11ea-ba77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Группа Qiwi продает свой проект — карты рассрочки «Совесть». Покупателем выступает Совкомбанк, решение о сделке будет объявлено 18 июня, рассказал NEWS.ru источник в Qiwi.

Сооснователи группы Сергей Солонин и Борис Ким давно вынашивали идею о продаже данного сегмента бизнеса. Между тем у Совкомбанка уже имеется собственный проект по рассрочке — «Халва», который конкурировал с «Совестью» на рынке. Тем самым кредитная организация сможет укрепить свои позиции. По данным картам можно было приобретать товары в рассрочку, однако лишь у определенных компаний-партнёров. Сроки рассрочки, как правило, разные: от 1 месяца до года.

Планировалось, что «Совесть» сможет выйти на безубыточность уже в этом году. За I квартал чистая выручка в сегменте потребительского финансового обслуживания, состоящая практически полностью из выручки «Совести», увеличилась по МСФО до 566 млн рублей (рост в 2,6 раза). Чистый убыток при этом превысил 522 млн рублей.

Кроме того, у Qiwi был и другой проект — Рокетбанк, его в марте 2020-го было решено свернуть в связи с тем, что покупатель на него так и не нашелся.