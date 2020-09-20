Суд в США заблокировал решение об удалении WeChat

https://static.news.ru/photo/4eba6414-fb4b-11ea-a83c-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Суд в Калифорнии постановил заблокировать предписание Министерства торговли США об удалении чата WeChat китайского разработчика Tencent из электронных магазинов Google Play и AppStore, а также с других площадок, доступных на территории страны.

По словам судьи Лорел Билер, пользователи WeChat предоставили достаточно свидетельств о том, что принудительная блокировка приложения нарушает положения первой поправки к Конституции США (о свободе слова), передаёт Reuters из зала суда.

Также судья постановила, что любые решения министерства, которые будут подрывать работу WeChat на территории США или мешать гражданам пользоваться приложением, недопустимы.

В Министерстве торговли Соединённых Штатов не прокомментировали данное решение суда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двум приложениям китайских разработчиков TikTok и WeChat грозила полная блокировка на территории США из-за опасений властей страны по поводу передачи данных американских пользователей на серверы в КНР. Предписание Минторга об удалении приложений со всех платформ, доступных в Штатах, должно вступить в силу вечером 20 сентября.

Создатели TikTok договорились о партнёрстве с американскими компаниями Oracle и Walmart, которые должны обеспечить властям Соединённых Штатов гарантии безопасности этих приложений для пользователей в США. Подобных договорённостей у авторов WeChat нет.