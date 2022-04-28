У OBI нашёлся покупатель «Группа инвестиционно-строительных компаний MAX» планирует приобрести сеть магазинов OBI

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба заявила, что получила заявку от потенциального покупателя сети строительных и хозяйственных магазинов OBI. Им может стать «Группа инвестиционно-строительных компаний MAX», говорится в сообщении ведомства.

Соответствующие ходатайства поступили в ФАС России. Служба в установленном порядке оценит влияние сделок на российский рынок потребительских товаров, — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что немецкая компания Obi GmbH отдаёт сеть своих магазинов в России во временное управление основателю консалтинговой группы «Аудит груп» Борису Любошицу. Таким образом предприятие выразило намерение продать магазины в России с сохранением рода деятельности компании и рабочих мест.

Сеть OBI возобновила работу своих магазинов России до конца майских праздников. Первым открылся гипермаркет на Ходынском бульваре в Москве.