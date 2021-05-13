«Сбер» выпустит сериал о себе

https://static.news.ru/photo/b2bf97bc-b3cf-11eb-bb2b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сериал с рабочим названием «Как в Сбере» может выйти уже в ноябре текущего года. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил старший вице-президент банка Владислав Крейнин.

К съёмкам будут привлечены известные актёры и успешные сериальные продюсеры, — заявил Крейнин.

Он также отметил, что выход сериала намечен на платформе Okko и будет приурочен к дню рождения «Сбера» 12 ноября.

Ранее «Сбер» совместно «Союзмультфильмом» заключил сделку по приобретению детского телеканала «Мультиландия». Это должно расширить возможности демонстрации нового контента студии. Гендиректор ООО «Союзмультфильм», председатель правления студии Юлиана Слащёва считает, что приобретение тематического телеканала — необходимый шаг с репутационной точки зрения. Студия намерена постепенно трансформироваться в медиахолдинг, который будет производить, продюсировать и распространять детско-семейный контент.