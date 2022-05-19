Россиян предупредили о возможной пропаже импортного вина ТАСС: из российских магазинов может исчезнуть до 60% иностранного вина

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Руководитель проекта «Экспортный бренд российского вина» Павел Майоров заявил, что по причине санкций и проблем с логистикой с полок российских магазинов может пропасть до 60% иностранного вина. Отечественные производители смогут восполнить лишь часть этого объёма, отметил он в беседе с ТАСС.

Порядка 60% зарубежных производителей, мы ожидаем, что покинут полки, временно или постоянно. Речь про все сегменты, включая и относительно недорогие испанские, итальянские вина, которые сейчас уходят с рынка по тем или иным причинам. Это необязательно санкции, это иногда разрыв логистических цепочек, — пояснил Майоров.

Он добавил, что дистрибьюторы и сети для внутреннего рынка России уже выкупили у большинства отечественных производителей весь объём, даже тот, который ещё не произведён. При этом российские виноделы, желавшие развивать экспорт, остались без возможности организовать поставки за границу.

Тем не менее, стратегически все понимают, что в любом случае экспорт российского вина — это не только финансовая задача, не только вопрос прибыли, но и вопрос репутации, — заключил Майоров.

Ранее стало известно, что Китай, Индия и Турция с мая начали поставлять в Россию вино. По мнению кандидата экономических наук Александра Данилова, после введения санкций РФ действительно стоит перестраховаться. Он дал прогноз, что дефицита зарубежного алкоголя в России не будет, и отметил, что связи страны никогда не ограничивались Евросоюзом или США.