В России наблюдается системная нехватка программистов и специалистов-аналитиков, подготовленных под проекты для развития цифрового бизнеса. Об этом NEWS.ru рассказал общественный уполномоченный по цифровым технологиям в городе Москве Сергей Козарезов.

По словам омбудсмена, острый дефицит на рынке высококвалифицированных кадров, которые должны помочь стране построить цифровую экономику, прежде всего, связан с политикой крупных финансовых структур и корпораций, которые привлекают в свои ряды лучших специалистов. Так, в настоящее время наблюдается повышенный спрос на разработчиков, способных написать платформенные решения для систем по управлению производством, транспортом, связью и т.д. Соответственно, считает он, темпы цифровизации в стране заметно замедляются.

Те же Сбербанк и «Яндекс» заняли весь рынок. За последние два-три года они забрали в свои структуры лучшие кадры. Теперь просто некому программировать. Профессия модная, а разработчиков нет. Сегодня их зарплата начинается от 250 тысяч рублей на руки, то есть на деле выходит 350-400 тысяч рублей «грязными». А дальше — ещё выше. За начинающими специалистами фирмы следят и помогают им вырасти. И как только junior начинает проявлять свои способности в какой-нибудь маленькой компании-разработчике, ему предлагает место один из лидеров рынка. Сергей Козарезов общественный уполномоченный по цифровым технологиям в городе Москве общественный уполномоченный по цифровым технологиям в городе Москве

Annette Riedl/dpa/Global Look Press

По оценкам омбудсмена, структуры Сбербанка, занятые цифровизацией, насчитывают около 10 тысяч программистов, в «Яндексе» трудятся четыре тысячи. А если добавить к этому числу создателей продуктов для других крупных финансовых учреждений России, то получится около 50 тысяч специалистов. Фактически, так сегодня в стране выглядит рынок труда разработчиков, посетовал омбудсмен.

Между тем создание образовательных кейсов для программистов пока не приносит результата.

Российские университеты не имеют достаточной технической базы чтобы готовить таких специалистов. Это тоже большая, многослойная проблема, — констатировал Козарезов.

В марте 2019 года глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что цифровизация экономики России позволит обеспечить, по скромным подсчётам, 4,5% прироста ВВП, при более амбициозном сценарии — 11% в ближайшие пять-шесть лет. Тем не менее, согласно данным Счётной палаты, объём расходов на национальный проект «Цифровая экономика» составил всего 53,6%. По оценкам аудиторов, темпы его реализации стали самыми слабыми в 2019 году.

Как отмечают эксперты, цифровые технологии призваны существенно сократить затраты и формировать новые продукты и сервисы, интегрируя их в различные отрасли хозяйства РФ. О необходимости построения новой модели экономики не раз говорили первые лица государства — бывший премьер Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин.

Ранее в интервью NEWS.ru декан факультета «Высшей школы корпоративного управления» РАНХиГС Сергей Календжян заявлял, что грядущая цифровизация затронет все виды бизнеса и компании различного масштаба. А локомотивом построения таких экосистем станут большие корпорации, у которых есть достаточные ресурсы.