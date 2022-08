Reuters: банки США возобновили деятельность с ценными бумагами из России

Фото: Richard B. Levine/imago stock&people/Global look Press

Ряд крупнейших банков с Уолл-стрит возобновили операционную деятельность с ценными бумагами компаний из России, чтобы помочь инвесторам избавиться от «токсичных активов», сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. В материале агентства уточняется, что финансовые организации работают исключительно с уже имеющимися в портфелях клиентов подсанкционными российскими облигациями.

Отмечается, что работу с российскими долговыми обязательствами возобновили JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc. Агентство подчеркивает законный характер действий банков, помогающих инвесторам избавиться от российских активов.

Ранее стало известно, что российское министерство финансов планирует возобновить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) на долговом рынке в III квартале 2022 года и выйти на нормальные объёмы заимствований с 2023 года. По данным источников, возобновление размещения облигаций возможно после одобрения бюджетных проектировок, которые правительство должно согласовать к сентябрю.

В апреле депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон о делистинге (исключении ценных бумаг) российских компаний с зарубежных биржевых платформ. Законопроект предполагает последующую конвертацию активов в российские ценные бумаги.