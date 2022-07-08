«Пятёрочка» запустила отдельный сайт для франчайзи

Фото: «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила сайт для потенциальных франчайзи. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в NEWS.ru.

Отмечается, что на портале собрана вся информация об обратном франчайзинге, о ключевых преимуществах франчайзинговой модели и работы по франшизе компании, часто задаваемые вопросы, а также предварительный расчёт стоимости открытия магазина и примеры успешных франчайзи. Предприниматели смогут в любое время получить необходимую информацию о франшизе бренда, а также оставить заявку на получение или задать интересующий вопрос. Сейчас во франчайзинговой сети «Пятёрочки» уже более 200 партнеров практически по всей России.

По словам начальника Управления по работе со стратегическими партнёрами и обратным франчайзингом торговой сети «Пятёрочка» Ольги Маремьяниной, целью создания сайта было также получение обратной связи от партнеров.

«Основная цель лендинга — не только предоставление полной информации о нашем продукте, франшизе „Пятёрочки“, в одном окне, но и получение обратной связи как от потенциальных, так и от действующих франчайзи. Для нас важно постоянно держать руку на пульсе, в том числе отслеживать актуальную экономическую ситуацию, и делать франшизу ещё удобнее и выгоднее для наших партнёров», — заявила она.

Среди ключевых преимуществ выбора в пользу франшизы ретейлера — широкая узнаваемость бренда. К тому же модель обратного франчайзинга, по которой работает «Пятёрочка», предполагает помощь франчайзи на всех этапах ведения франшизы.